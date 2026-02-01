Bellizzi Irpino, cordoglio per Armando Iannaccone: la Zeza quest’anno non si terrà

Con un comunicato sulla pagina Facebook “La Zeza di Bellizzi“, questa mattina il gruppo ha annunciato la sospensione della consueta esibizione in occasione del Carnevale 2026, a causa del doppio lutto che ha toccato la comunità intera e, in specie, la Famiglia Iannaccone nella giornata di venerdì con la scomparsa di Armando Iannaccone, dopo soli tre mesi dalla dipartita del fratello Gerardo.

“Un affettuoso abbraccio al vicepresidente Vittorio Iannaccone per la perdita del caro padre!

Ci scusiamo se quest’anno saremo assenti ma per questo lutto e per quello di 3 mesi fa del nostro cassiere Gerardo, fratello di Armando e padre del nostro Capozeza non ce la siamo sentita di fare festa! È vero che il carnevale qui a Bellizzi è tradizione ed è altrettanto vero che attraverso le tradizioni rivivono coloro che ci hanno lasciato, ma per noi la Zeza è anche gioia ed oggi il dolore è ancora troppo forte per poter fare festa.

Con la promessa di ritornare a sorridere e a ballare tutti insieme a nome del direttivo ci scusiamo per la nostra assenza con tutti i nostri amici e soprattutto con tutta la comunità di Bellizzi. Grazie a tutti per la vicinanza, ritorneremo e come sempre sarà bellissimo“