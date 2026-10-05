Moschiano, taglio del nastro per la scuola dell’Infanzia ristrutturata con fondi Pnrr

MOSCHIANO- Questa mattina la comunità di Moschiano ha festeggiato la riapertura ufficiale della Scuola dell’Infanzia. Alla cerimonia del taglio del nastro hanno preso parte i cittadini, le famiglie degli alunni, il sindaco 𝐒𝐞𝐫𝐠𝐢𝐨 𝐏𝐚𝐜𝐢𝐚, la dirigente scolastica 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐒𝐢𝐧𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐜𝐡𝐢 e 𝐝𝐨𝐧 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐑𝐞𝐠𝐚, che ha benedetto i nuovi locali. La struttura, moderna e sicura, è stata riconsegnata alla cittadinanza al termine di un importante intervento di riqualificazione finanziato con fondi Pnrr, basato su un progetto avviato sei anni fa. “Siamo qui con una grandissima emozione. – ha affermato la preside Siniscalchi – C’è stato un impegno corale e l’Amministrazione comunale ha fatto pienamente la sua parte. Oggi i bambini rientrano in una sede bellissima, un ambiente ideale dove poter crescere bene”. “Il mio ringraziamento – ha sottolineato la Siniscalchi – va ai docenti, ai collaboratori e a chiunque ha cooperato per rendere possibile questo traguardo. Un grazie speciale va al vicino comune di Quindici: grazie alla sinergia con i suoi amministratori e insegnanti, i nostri alunni non hanno perso nemmeno un giorno di lezione”. “Questo risultato – ha concluso la Preside – dimostra che camminando uniti si raggiungono grandi obiettivi. La civiltà di un territorio si misura proprio da quanto funziona la sua scuola”. Particolarmente soddisfatto il sindaco Sergio Pacia. “Ce l’abbiamo fatta, – ha esordito il primo cittadino – vincendo ogni scetticismo. Oggi la gioia ripaga ampiamente le amarezze e le preoccupazioni che hanno accompagnato questo percorso”. Così Pacia aggiunge: “È stato svolto un lavoro straordinario per portare a compimento questo progetto Pnrr. Negli ultimi mesi, in particolare, l’impegno della ditta Barlati è stato decisivo per l’ottima riuscita degli interventi. Ringrazio la Preside, con cui il confronto per risolvere i problemi e vincere le sfide quotidiane è costante.” “In un piccolo paese come il nostro, – ha evidenziato il sindaco – l’istruzione è la priorità assoluta: se c’è una risorsa da investire, la destineremo sempre alla scuola, perché i nostri bambini devono poter crescere e formarsi qui. Grazie ai docenti per lo straordinario lavoro che svolgono, ai sindaci di Quindici e Marzano di Nola per la preziosa collaborazione territoriale, e ai ragazzi del progetto Gol per l’impegno profuso e il supporto logistico. L’Amministrazione comunale resta, come sempre, a completa disposizione della cittadinanza.”