Pomeriggio di giochi ed allegria a Preturo di Montoro per celebrare San Gerardo Maiella

Preturo di Montoro si prepara a vivere un pomeriggio all’insegna della socialità, della tradizione e del divertimento. In occasione dei festeggiamenti in onore di San Gerardo Maiella, il Comitato Festa promuove un appuntamento pensato per riunire la comunità e offrire ai più piccoli – e non solo – un’esperienza di gioco e condivisione.

L’iniziativa “Pomeriggio di Giochi ed Allegria!” è ad ingresso libero e si terrà sabato 17 ottobre, dalle 16:00 alle 19:00, nello spazio antistante la Chiesa di Maria SS. del Monte Carmelo, cuore identitario della frazione montorese. Il pomeriggio proporrà un ventaglio di iniziative pensate per coinvolgere bambini, ragazzi e famiglie: smile dance, giochi di gruppo e di squadra, giochi di una volta, fluo party, spettacolo del fuoco, intrattenimento per adulti e bambini, trucca bambini.