Montoro, disposta la temporanea chiusura della SR ex SS88

Il Comune di Montoro informa la cittadinanza sulla comunicazione della Provincia di Avellino in merito all’avvio di “interventi sulle vasche di laminazione in loc. Celzi di Forino”. Tali operazioni richiedono necessariamente l’interdizione al transito veicolare della SR ex SS88.
A tal fine, il Comandante della Polizia Locale del Comune di Forino, mediante l’ordinanza n. 60 del 02/10/2026, ha disposto la chiusura al transito veicolare di Via dei due Principati/SR ex SS88 per intere giornate, a partire da martedì 06 ottobre fino a venerdì 09 ottobre 2026.
Il divieto di transito interesserà specificamente il tratto stradale compreso tra il km 24+000 (incrocio SR/Via San Giovanni alle Pescare) e il km 23+000, coincidente con il confine territoriale con il Comune di Montoro (inizio discesa Laura).
Percorsi alternativi consigliati Al fine di conseguire condizioni di serena fruibilità viabilistica e limitare i disagi, per i veicoli diretti ad Avellino, al Comune di Forino, a Contrada e zone limitrofe, si raccomandano i seguenti percorsi alternativi:
Per tutti i veicoli:
– Raccordo Autostradale Salerno-Avellino: si consiglia l’ingresso allo svincolo di Montoro Sud.
Esclusivamente per i veicoli di massa inferiore alle 3,5 tonnellate è possibile utilizzare la seguente viabilità interna:
– SP 162 / SP 145 – SP 90 (Provinciale Borgo / Via Boschi);
– SP 18 (Banzano) in direzione Comune di Contrada / Avellino.
Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo i propri spostamenti