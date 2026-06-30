Moschiano, rifuti pericolosi nelle zone montane: la denuncia del Comitato Ansi

MOSCHIANO- Una segnalazione gia’ inviata all’Asl di Avellino, una denuncia pronta ad essere formalizzata alla Procura della Repubblica di Avellino. Il Comitato Ansi denuncia la presenza sul territorio di siti contenenti rifiuti pericolosi, in particolare eternit, concentrato nelle zona montana del territorio di Moschiano, in particolare come documentano le immagini in località Vallefredda e Chianola. La denuncia corre sul web, dove il riferimento del Comitato, Antonio Siniscalchi ha denunciato come si tratti di materiali che possono essere altamente nocivi non solo per l’uomo ma anche per l’ambiente. Per questo motivo è stato sollecitato un intervento delle autorità competenti, visto che come ha sottolineato lo stesso Siniscalchi, le segnalazioni inviate fino a questo momento non hanno avuto riscontro.