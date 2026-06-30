Gli auguri a Francesca per il traguardo raggiunto: a 24 anni entra nel mondo dell’insegnamento

LAURO- Ancora un traguardo importante per Francesca Rega, classe 2001. Dopo la Laurea in Lettere Moderne, conseguita a 22 anni, Magistrale in filologia moderna, un percorso specialistico incentrato sulla trascrizione dei testi antichi, la giovanissima dottoressa ha raggiunto il traguardo di altre due sfide importanti: ha frequentato l’ultimo anno di magistrale, contemporaneamente e ha seguito il corso abilitante per l’insegnamento. Laurea magistrale portata al termine settembre 2025, abilitazione conseguita a novembre 2025, all’ età 24 anni. Ad ottobre 2025 ha partecipato al bando del concorso pubblico PNRR3, superando a dicembre la prima prova scritta per le classi di concorso As12 e Am12. A Marzo 2026 ha sostenuto due prove orali nel giro di una settimana. Rientro a giugno 2026 in graduatoria di merito su 140 posti per AS12( secondaria di secondo grado). Gli auguri da parte della sua famiglia per il traguardo raggiunto.
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