“Estate al Centro – Un territorio da vivere”, al via domani i laboratori senza barriere del Consorzio Servizio Sociali A5

Da domani, Mercoledì 1° Luglio, prende il via “Estate al Centro – Un territorio da
vivere”, il nuovo progetto promosso dal Consorzio Servizi Sociali Ambito A5, pensato
per offrire alle persone con disabilità un’estate ricca di esperienze all’aria aperta,
occasioni di socializzazione e percorsi educativi finalizzati al benessere e all’inclusione.
L’iniziativa coinvolge i Centri Sociali Polifunzionali per persone con disabilità dei
comuni di Montoro, Solofra e Montefusco, che per tutto il mese di luglio proporranno
due uscite settimanali in suggestivi luoghi del territorio, valorizzando il patrimonio
ambientale, culturale e sociale dell’Irpinia.
Le attività si svolgeranno a Montoro, presso il Santuario dell’Incoronata; Solofra,
presso il Convento dei Cappuccini; Montefusco, presso la Villa Comunale di
Montemiletto. Ogni uscita sarà strutturata secondo un programma educativo e ricreativo che alternerà due differenti laboratori. Il primo sarà dedicato ai laboratori didattico-
creativi, attraverso i quali i partecipanti potranno conoscere il territorio, riscoprirne
tradizioni, sapori e patrimonio ambientale mediante attività esperienziali e momenti di
condivisione. Il secondo riguarderà il laboratorio psicoeducativo, finalizzato a
promuovere il benessere personale, relazionale ed emotivo attraverso attività ludico-
esperienziali, favorendo la partecipazione attiva, l’autonomia e la costruzione di
relazioni positive.
Il progetto si inserisce nella programmazione ordinaria dei Centri, che continueranno
a operare cinque giorni alla settimana, integrando le attività quotidiane con un ricco
calendario di iniziative all’aperto. L’obiettivo è offrire ai partecipanti un’esperienza
estiva capace di coniugare inclusione sociale, scoperta del territorio, crescita personale
e benessere, rafforzando il legame tra i servizi socio-assistenziali e la comunità locale.
“Siamo quotidianamente impegnati – precisa il Direttore Generale del Consorzio
Carmine De Blasio – a ridurre i disagi che vivono le persone con disabilità, soprattutto
durante il periodo estivo, a cominciare dai bambini e dai ragazzini che, come l’anno
scorso, potranno partecipare alle attività ludiche che abbiamo promosso in tutti i
comuni per favorire momenti condivisione e inclusione. Penso anche alle persone più
adulte con disabilità, che potranno usufruire di servizi di supporto, come numeri verdi
per la teleassistenza in caso di bisogno e di necessità. Anche quest’anno -conclude -abbiamo promosso il progetto Elisa rivolto alle persone con disabilità, per la fruizione
dei beni architettonici, archeologici e artistici della nostra regione”.