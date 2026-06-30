“Estate al Centro – Un territorio da vivere”, al via domani i laboratori senza barriere del Consorzio Servizio Sociali A5

Da domani, Mercoledì 1° Luglio, prende il via “Estate al Centro – Un territorio da

vivere”, il nuovo progetto promosso dal Consorzio Servizi Sociali Ambito A5, pensato

per offrire alle persone con disabilità un’estate ricca di esperienze all’aria aperta,

occasioni di socializzazione e percorsi educativi finalizzati al benessere e all’inclusione.

L’iniziativa coinvolge i Centri Sociali Polifunzionali per persone con disabilità dei

comuni di Montoro, Solofra e Montefusco, che per tutto il mese di luglio proporranno

due uscite settimanali in suggestivi luoghi del territorio, valorizzando il patrimonio

ambientale, culturale e sociale dell’Irpinia.

Le attività si svolgeranno a Montoro, presso il Santuario dell’Incoronata; Solofra,

presso il Convento dei Cappuccini; Montefusco, presso la Villa Comunale di

Montemiletto. Ogni uscita sarà strutturata secondo un programma educativo e ricreativo che alternerà due differenti laboratori. Il primo sarà dedicato ai laboratori didattico-

creativi, attraverso i quali i partecipanti potranno conoscere il territorio, riscoprirne

tradizioni, sapori e patrimonio ambientale mediante attività esperienziali e momenti di

condivisione. Il secondo riguarderà il laboratorio psicoeducativo, finalizzato a

promuovere il benessere personale, relazionale ed emotivo attraverso attività ludico-

esperienziali, favorendo la partecipazione attiva, l’autonomia e la costruzione di

relazioni positive.

Il progetto si inserisce nella programmazione ordinaria dei Centri, che continueranno

a operare cinque giorni alla settimana, integrando le attività quotidiane con un ricco

calendario di iniziative all’aperto. L’obiettivo è offrire ai partecipanti un’esperienza

estiva capace di coniugare inclusione sociale, scoperta del territorio, crescita personale

e benessere, rafforzando il legame tra i servizi socio-assistenziali e la comunità locale.

“Siamo quotidianamente impegnati – precisa il Direttore Generale del Consorzio

Carmine De Blasio – a ridurre i disagi che vivono le persone con disabilità, soprattutto

durante il periodo estivo, a cominciare dai bambini e dai ragazzini che, come l’anno

scorso, potranno partecipare alle attività ludiche che abbiamo promosso in tutti i

comuni per favorire momenti condivisione e inclusione. Penso anche alle persone più

adulte con disabilità, che potranno usufruire di servizi di supporto, come numeri verdi

per la teleassistenza in caso di bisogno e di necessità. Anche quest’anno -conclude -abbiamo promosso il progetto Elisa rivolto alle persone con disabilità, per la fruizione

dei beni architettonici, archeologici e artistici della nostra regione”.