Moschiano: nasce il Comitato Cittadino ANSI, il Presidente è Antonio Siniscalchi

A Moschiano nasce il “Comitato Cittadino A.N.S.I. di Moschiano”, organismo civico apartitico, autonomo, democratico e senza fini di lucro, nato con finalità di partecipazione

civica, tutela del territorio e promozione del bene comune.

Il Comitato è stato costituito in data 21 maggio 2026 nel Comune di Moschiano, mediante assemblea dei soci fondatori e approvazione dello Statuto . Nel corso della seduta costitutiva è stato eletto Presidente del Comitato il Sig. Antonio Siniscalchi, incaricato della rappresentanza del Comitato e dei rapporti istituzionali con gli enti pubblici e territoriali.

Il Comitato opererà nel rispetto della Costituzione italiana, delle normative vigenti e dei principi di legalità, trasparenza, collaborazione istituzionale e partecipazione democratica.

Tra le finalità principali del Comitato si evidenziano:

– promozione della cittadinanza attiva;

– tutela dell’ambiente e del decoro urbano;

– monitoraggio dei servizi pubblici;

– promozione della sicurezza e della legalità;

– organizzazione di iniziative civiche, sociali e culturali;

– raccolta di segnalazioni e proposte nell’interesse della collettività.