Gargani, Gubitosa (M5S): “La politica italiana perde passione, competenza e umanità”

“Con la scomparsa di Giuseppe Gargani perdiamo un protagonista della politica italiana e una personalità che ha dato prestigio ad Avellino e all’Irpinia. Il suo percorso lo ha portato attraverso la politica nazionale ed europea ed è stato caratterizzato sempre da passione e competenza. E chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo personalmente ricorda con affetto la sua umanità. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari”. Lo scrive in una nota Michele Gubitosa, deputato irpino e vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle.