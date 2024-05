Moschiano, l’ex sindaco Addeo: in campo grazie all’entusiasmo della mia squadra

“Se avessi completato il mandato e anche i tanti progetti che erano stati messi in campo, oltre quelli già realizzati, forse avrei ripensato alla ricandidatura. Ma non volendo lasciare le cose a metà e trovandomi travolto dall’entusiasmo dei giovani della mia squadra e di tanti altri impegnati al nostro fianco ho deciso di ricandidarmi”. Parola di candidato a sindaco. E’ quello che ha infatti raccontato nella sua intervista a Telenostra l’ex primo cittadino Rosario Addeo, in campo con la squadra di “Le Nostre Radici per Moschiano”. Addeo ha anche rivendicato i risultati ottenuti tra l’altro in un periodo segnato dal Covid. “Abbiamo ottenuto il finanziamento di circa 25 progetti, almeno una decina già avviati e sfido chiunque a dire il contrario. A partire dalla viabilità rurale. Ricordo la strada interessata da due frane, che collega a diverse località agricole, una infrastruttura strategica che era in totale dissesto ed è stata ripresa. Il risultato che più mi sta a cuore però è legato alla ex Clinica Parco degli Ulivi, un risultato che aspettavamo da circa 35 anni e che sarà possibile realizzare grazie alla scelta dell’ASL di realizzare un Ospedale di Comunità e allocarvi tutte le strutture del Distretto Sanitario”. Non è mancata una stoccata agli ex consiglieri che lo hanno sfiduciato: “Ho dato fiducia a persone che non erano degne di meritarlo”. Per il futuro, la sfida di Rosario Addeo e della sua squadra, in caso di vittoria, sarà quella di mettere in campo politiche per arginare la fuga dei giovani dal paese.