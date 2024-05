Cervinara, l’appello di un cittadino di Borgo Pirozza: non demolite quella casa d’epoca

L’appello di un cittadino di Cervinara:

Al Borgo Pirozza, dove vivo, l’Amministrazione Comunale ha autorizzato una costruzione fuori sito con la demolizione di una casa d’epoca e la ricostruzione in diversa zona. Siamo in pieno centro storico zona A e la casa in questione risale al 1.700. Ha, inoltre, un grande arco in pietra ed è il simbolo del Borgo. Il Sindaco prevede un parcheggio nell’ area di sedime.

Noi vogliamo salvare questa casa, simbolo del Borgo e delle sue origini, e vogliamo un piano di recupero per la riqualificazione del Borgo.

Chiediamo, dunque, la verifica della regolarità di tutti gli atti messi in atto dall’Ente Comune. Chiediamo alla Sovrintendenza di verificare la storicità della casa. Chiediamo all’Ufficio Urbanistico Regionale di controllare il rispetto dei vincoli paesaggistici.

Non vogliamo lo stravolgimento dell’assetto urbanistico della storia del nostro Borgo.