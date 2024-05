VIDEO/ La disputa sui programmi, Gengaro alla Nargi: “Follia, hanno smantellato un Comune”

“L’ultima follia della campagna elettorale. È una vita che ci occupiamo dei problemi di Avellino. Nargi dove stava? Ad Ariano Irpino? Castelvetere?”. E’ cosi’ che il candidato sindaco del “Campo Progressista” Antonio Gengaro, a margine dell’incontro con i candidati alle Europee di PiùEuropa, risponde per le rime all’ex vicesindaco Laura Nargi che aveva sostanzialmente lo tacciato di sostenere proposte già realizzate dall’amministrazione uscente di Avellino.

“Mentre noi ci occupavamo della nostra città – spiega Gengaro -, della nostra comunità, dei pensieri dei nostri concittadini. Hanno smantellato un Comune. Gli utenti non sanno più dove sono gli uffici del Comune, perché prima gli uffici erano in un unico plesso, ma hanno deciso di dislocarli in più luoghi e nessuno sa cosa succede. All’anagrafe di Avellino, vada a vedere l’elegantissima Nargi, non c’è una sedia uguale all’altra. Cioè, i cittadini sono considerati gli ultimi della catena. E di che parlano? Hanno il fiato della Procura sul collo e si sono anche presentati alle elezioni”.

Stesso discorso vale per i dati dell’Arpac: “Le classifiche ogni anno le fa Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Legambiente. Siamo gli ultimi per la qualità dell’aria. Hanno fatto solo feste e clientelismo. Se ne sono fregati dei problemi veri della città. Questa è la questione”.