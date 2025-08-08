Moschiano, il sindaco Pacia corregge l’ordinanza: chi nutre gli animali vaganti lasci l’ambiente pulito

MOSCHIANO- Il sindaco Sergio Pacia ha firmato questa mattina un’ordinanza correttiva rispetto a quella emanata lo scorso venticinque luglio, chiarendo che

la “prescrizione non impedisce di nutrire gli animali in modo conforme ad ogni normativa” e sulla base della condivisione delle ” proposte avanzate dalle associazioni di categoria operative iordine alla tutela degli animali” e “gli orientamenti del competente UTG Prefettura di Avellino”. Per questo motivo, sottolineando come sia stata ravvisata: “la necessità di predisporre misure finalizzate a prevenire ed eliminare i pericoli igienico – sanitario e

di degrado degli spazi pubblici – ponendo al contempo massima attenzione alla tutela del benessere animale”, rimarcando anche che :”un’efficace azione strumentale al perseguimento di suddetta finalità rappresentata dalla prescrizione di non lasciare impropriamente -su suolo pubblico -gli alimenti, quale fenomeno di

irregolare nutrizione di animali vaganti” ha ordinato di “non lasciare impropriamente alimenti, quale fenomeno di irregolare su suolo pubblico nutrizione di animali vaganti, su tutt il teritorio comunale e fino all approvazione di un Regolamento

comunale che disciplini la materia ovvero, se antecedente, fino al decorso di 60 giorni allapubblicazione del presente atto; che la nutrizione di animali vaganti e, più in genere, ogni meritevole azione di tutela del benessere degli animali, sia effettuata in modo conforme ad ogni normativa vigente sul tema e, comunque, rimuovendo immediatamente gli avanzi di alimenti, contenitori e deiezioni per garantire I’igiene e ildecoro dell’area interessata”.