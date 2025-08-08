Morano: bene i controlli in città, ma serve una stretta al sistema dell’accoglienza

Il Vicecommissario provinciale della Lega nonché leader del primo Team Vannacci d’Irpinia annuncia la richiesta di un interrogazione parlamentare al Ministro Piantedosi sul tema dei centri di accoglienza.

Dopo anni di politiche lassiste dei governi precedenti molto ha fatto e sta facendo l’attuale compagine di Governo, chiaramente l’intero sistema creatosi nel corso degli anni è portatore di evidenti criticità che vengono sistematicamente alla luce con gravi conseguenze per i cittadini.

Grazie a quanto realizzato da Salvini negli scorsi anni e da Piantedosi oggi, l’Italia non sta vivendo le drammatiche circostanze che funestano altre nazioni europee ma è fondamentale non abbassare la guardia rispetto ad un fenomeno dai risvolti oggettivamente pericolosi.

I ripetuti gravissimi episodi avvenuti in città ad opera di gruppi extracomunitari e le numerose segnalazioni provenienti da più zone della provincia, impongono una seria riflessione rispetto al tema dell’accoglienza in Irpinia. Bene le azioni di controllo del territorio disposte dalle forze del ordine in questi giorni, ma è necessario, a nostro avviso, un approfondito controllo sui centri di accoglienza.

E’ fondamentale conoscere con precisione il numero e l’identità dei migranti presenti sul nostro territorio e la loro allocazione presso le varie strutture ospitanti. Sempre più spesso vengono segnalati preoccupanti assembramenti di extracomunitari che sostano senza motivazione precisa per le strade dei nostri centri urbani.

E’ fondamentale una stretta sui controlli ed una rigorosa verifica delle strutture di accoglienza e del funzionamento delle stesse per assicurare tranquillità, senso di sicurezza diffusa e pacifica convivenza all’interno delle nostre comunità.