A Mercogliano la XXXIV edizione del Concorso “Miss Irpinia 2025”

Concorso “Miss Irpinia 2025” – XXXIV Edizione. La Top Irpinia Model, esclusivista del concorso “Miss Irpinia”, “Miss Stellissima” e “Lady Irpinia”, fa sapere che il concorso di Miss Irpinia 2025, giunto alla sua XXXIV edizione, si terrà giovedì 21 agosto 2025 con inizio alle ore 21:15, nella splendida location della Piazza Municipio del comune di Mercogliano. A fare gli onori di casa il sindaco avv. Vittorio D’Dlessio.
Nel corso della serata verrà consegnato il “Nastro Verde” giunto alla XXX edizione, il “Traguardo Sportivo” giunto alla XXI edizione e il “Nastro Azzurro” giunto all’XI edizione, riconoscimenti assegnati ai personaggi irpini che nel corso dell’anno hanno rilanciato la nostra provincia in campo nazionale ed internazionale.
Tra gli ospiti della serata che si alterneranno, con le sfilate delle miss, “Brivido”. A presentare la serata la bellissima Alessia Giusto.
Le miss in carica sono:
Michelle Siano – di Solofra – Miss Irpinia 2024
Anthea Nunziata – di Avellino – Miss Stellissima 2024
Maria Raduazzo – di Flumeri – Lady Irpinia 2024