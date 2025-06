Moschiano, i giovani “colorano” la processione del Corpus Domini

Anna, Lucia, Roberta, Michele , Cristina, Arianna e Leonardo. Sono i giovani che anche quest’anno hanno aggiunto un tocco di colore e di arte alla processione per il Corpus Domini di Moschiano. Una doppia opera questa volta in sabbia, per ricordare il “corpo di cristo” e l’anno del Giubileo. Una tradizione che si rinnova, quella con l’arte messa in campo dai giovani. Fino all’anno scorso erano usati fiori e sabbia. Quest’anno, visto che le ginestre, i fiori usati per le opere scarseggiano, i giovani non si sono persi d’animo e hanno utilizzato la sabbia. A sostenere l’iniziativa c’è anche il Comune di Moschiano, il sindaco Sergio Pacia, che ha ribadito come “questa attività che vede una tradizione portata avanti sarà incoraggiata e soprattutto sostenuta anche in futuro” e don Vito Cucca. La tradizione è recente. Nata nel 2020, quando il Covid aveva costretto a limitare le processioni e gli eventi religiosi, andata avanti con apprezzamento della comunità anche negli anni a venire. Ora si pensa già alla prossima processione del Corpus Domini e a cosa realizzare.

1 of 2