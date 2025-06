Terapia Forestale, il Parco del Partenio supera la prova: prima stazione in Campania

PANNARANO- Il Parco del Partenio supera l’esame e diventa foresta qualificata per la “terapia forestale”. La segnaletica simbolica è quella consegnata da Francesco Meneguzzo del Dipartimento di Bioeconomia del Cnr e da Luigi Iozzoli del Csc del Cai al presidente del Parco del Partenio Francesco Iovino, al termine della mattinata dedicata proprio alla prova generale per testare L’Oasi WWF di Pannarano. Da ieri dunque il Parco regionale del Partenio dispone di un attrattore turistico in più. È stata infatti dichiarata ufficialmente la prima stazione qualificata di terapia forestale della regione Campania secondo il metodo CAI CNR. In buona sostanza è emerso come la stazione gode di tutte le qualità ambientali sancite dal protocollo CNR CAI e da oggi anche di un gruppo di professionisti psicologi in grado di gestire esperienze di terapie forestali. Un grande obiettivo raggiunto dal Presidente del Parco Francesco Iovino in collaborazione con gli esperti del CAI e del CNR.

