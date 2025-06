Anima Sensibile, la mostra dell’artista Caliendo ospitata al San Filippo Neri

LAURO- Anima Sensibile, niente è come sembra. Il tema della mostra personale di Goia Caliendo ospitata nel San Filippo Neri di Lauro, giovanissima artista di Palma Canpania, alla sua seconda personale la prima nel 2023 proprio nel comune di origine. Arte concettuale con una serie di tele ad olio. Anima sensibile è la traccia che l’artista ha utilizzato per scavare nel concetto di anima. Rappresentata nelle opere, sia sculture che tele da alcuni omini senza forma, perché nella società di oggi è trascurata non c’è la forma. Tutto in una dimensione di “Iceberg” a metà tra la teoria freudiana archetipi di Joung. Ad inaugurare la mostra l’assessore alla Cultura e alle Associazioni Ilaria Aschettino.

1 of 3