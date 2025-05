Moschiano, cuccioli abbandonati a bordo strada: l’intervento dei Carabinieri

MOSCHIANO – Erano stati abbandonati nei pressi dell’ex clinica di Moschiano e molto probabilmente rischiavano di essere investiti o non sopravvivere senza acqua né cibo. Per sei cuccioli, però, un lieto fine a quella destinata a essere l’ennesima brutta storia di abbandono di animali. Lo ha scritto una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Quindici. Ai militari dell’Arma non è sfuggita la presenza dei cuccioli nei pressi del cantiere, così è scattato il controllo. Hanno prontamente allertato il Servizio Veterinario dell’ASL di Avellino, consegnando al personale i cuccioli, che sono stati successivamente ospitati nel canile che si occupa degli amici a quattro zampe abbandonati sul territorio. Un salvataggio davvero particolare, non il primo che i militari dell’Arma eseguono sul territorio irpino, quello dei sei cuccioli.