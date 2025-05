Montella Città che legge: al via il “Maggio dei Libri 2025”

Anche quest’anno il Comune di Montella, attraverso il Settore Politiche Culturali, aderisce con entusiasmo alla campagna nazionale “Il Maggio dei Libri 2025”, promossa dal Ministero della Cultura e dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell).

L’edizione 2025 assume un valore ancora più speciale per Montella, che ha recentemente ottenuto la prestigiosa qualifica di “Città che legge”, riconoscimento che premia l’impegno delle amministrazioni nella promozione della lettura come strumento fondamentale di crescita personale, culturale e sociale.

Il “Maggio dei Libri” nasce con l’obiettivo di portare i libri fuori dai luoghi consueti, raggiungendo anche coloro che normalmente non leggono, ma che possono riscoprire il piacere della lettura se coinvolti nel modo giusto. È un invito a considerare il libro non solo come oggetto culturale, ma come ponte tra le persone, le generazioni e i territori.

La prima iniziativa del calendario montellese è fissata per lunedì 12 maggio alle ore 17:00 e prevede la presentazione del libro:

“Avevo qualcosa da dire” di Colomba Daiana Di Genova, un’opera che promette di emozionare e far riflettere.

Il Comune annuncia che tutte le attività del “Maggio dei Libri 2025” saranno aperte alla cittadinanza e comunicate di volta in volta attraverso i canali ufficiali.