Cantiere Democratico, seconda tappa ad Avellino sul “Mezzogiorno in Europa”

Venerdì 16 maggio, alle 17:30, la seconda tappa di “Cantiere Democratico – Idee per il presente, visioni per il futuro” sarà ad Avellino, precisamente allo Spazio Arena in via Santissima Trinità, 93.

“Il Mezzogiorno in Europa: un nuovo protagonismo per la Campania” il tema al centro del dibattito a cui parteciperanno: Sara lannaccone (Componente Assemblea Nazionale PD), Antonio Gengaro (Consigliere Comunale Avellino), Generoso Picone (Presidente Ass.”Controvento”), Michele Gubitosa (Parlamentare M5S), Toni Ricciardi (Parlamentare PD), Lucia Annunziata (Eurodepudata Pd).

A moderare l’incontro, Raffaello De Stefano del Circolo PD “Aldo Moro”.