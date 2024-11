Moscati, infermiere del Pronto Soccorso schiaffeggiato da una donna

AVELLINO- Ancora un’ aggressione al personale impegnato in prima linea al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino. A farne le spese nella serata di ieri un infermiere colpito da una donna della provincia di Napoli con uno schiaffo. A quanto pare la vicenda non sarebbe stata ancora oggetto di querela. La presunta autrice dell’ aggressione si trovava in stato di alterazione.