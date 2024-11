Scontro tra furgone e moto su Via Colombo: ragazza finisce al Moscati

AVELLINO- Scontro tra una moto ed un furgone lungo Via Colombo, proprio all’altezza dell’accesso a Via Pini e all’Autostazione. Per cause in corso di accertamento c’è stato un contatto tra un furgone e la moto. Ad avere la peggio la ragazza che viaggiava sulla due ruote. E’ stata trasportata al Moscati ma per fortuna non ha avuto ferite gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Avellino, per ricostruire la dinamica del sinistro.