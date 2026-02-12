Moscati, il Tribunale riconosce: tempo di svestizione come orario di lavoro

AVELLINO- Il Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro – ha pronunciato una significativa sentenza a tutela degli operatori sanitari dell’Azienda Ospedaliera di Avellino, riconoscendo il diritto al computo del tempo di vestizione e svestizione della divisa quale orario di lavoro ordinario. Un risultato di grande rilievo per numerosi addetti sanitari che hanno promosso l’azione legale, assistiti *dall’Avv. Augusto Guerriero*, grazie alla *tenacia del Segretario Aziendale della FIALS Demetrio Pisacreta*, e con il sostegno del Segretario Provinciale Giovanni Russo FIALS di Avellino. La decisione del Tribunale afferma un principio fondamentale: il tempo necessario per indossare e togliere la divisa professionale, attività strettamente connessa alle esigenze organizzative e alle norme di sicurezza del servizio sanitario, deve essere riconosciuto come parte integrante della prestazione lavorativa. La sentenza rappresenta: un importante precedente per la tutela dei diritti del personale sanitario;.un riconoscimento concreto della dignità professionale degli operatori, un passo avanti verso condizioni di lavoro più eque e conformi alla normativa.L’Avvocato Augusto Guerriero ha espresso soddisfazione per l’esito della causa, sottolineando come la pronuncia del Tribunale di Avellino confermi l’orientamento giurisprudenziale volto a garantire il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori del comparto sanitario. Analoga soddisfazione è stata manifestata dalla FIALS di Avellino, attraverso il Segretario Provinciale Giovanni Russo e il Segretario Aziendale Demetrio Pisacreta, che hanno evidenziato come questo risultato rappresenti una vittoria per tutti gli operatori sanitari e un segnale forte di attenzione verso una categoria che quotidianamente garantisce servizi essenziali alla collettività. La decisione segna un passaggio importante nella valorizzazione del lavoro e potrà avere effetti positivi anche per ulteriori contenziosi analoghi.