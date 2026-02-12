Videosorveglianza, vertice in Prefettura per assistere ventisei comuni nella progettazione

AVELLINO- Un incontro tecnico a Palazzo di Governo per accelerare sulla progettazione della videosorveglianza per ventisei comuni della provincia di Avellino, alcuni ancora senza alcun sistema di videosorveglianza attivato, altri per il potenziamento delle telecamere. La riunione presieduta dal viceprefetto vicario Onofrio Padovano e dal viceprefetto Atzorri ha riguardato la progettazione per quei Comuni che hanno già sottoscritto, nell’ambito del Programma Operativo Complementare Legalità 2014-2020, l’intesa sull’ Asse 2 “Rafforzare le condizioni di legalità per lo sviluppo economico dei territori delle regioni target”. I sindaci avevano anche sottoscritto il “Protocollo di Intesa “Interventi per il rafforzamento della legalità e sicurezza nella Regione Campania”. Alla riunione erano presenti tra gli altri i sindaci di Aiello Del Sabato, Sebastiano Gaeta, di Monteforte Irpino, Fabio Siricio, di Paternopoli, Beniamino Iorio, di Sturno, Vito Di Leo. Presente anche il comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Avellino, il tenente colonnello Amedeo Consales.