“Dall’oggetto al soggetto”: a Montemiletto il 4° Aperitivo Sociale di #nessunotocchieva

MONTEMILETTO (AV) – Un’incontro che sarà un’indagine a due voci sulle radici culturali della violenza contro le donne. Si terrà sabato 21 Febbraio alle ore 18.00, presso la sede dell’associazione #nessunotocchieva in via P.E. Imbriani 6, il 4° Aperitivo Sociale dal titolo “DALL’OGGETTO AL SOGGETTO. La donna in Irpinia: storie di violenza e percorsi di libertà”.

L’evento nasce dalla necessità di interrogare la memoria storica dell’Irpinia per comprendere meglio le dinamiche del presente. Attraverso un dialogo tra storia e filosofia, si traccerà un percorso che va dalla denuncia della sottomissione alla riscoperta dell’autonomia femminile.

Il programma prevede due interventi speculari:

– Il primo sarà affidato al prof. Antonio Sordillo (docente di filosofia e storia e divulgatore). Con l’intervento “Il corpo e la colpa”, Sordillo svelerà i meccanismi di potere che hanno ridotto la donna irpina a oggetto di controllo e silenzio.

– Il secondo vedrà protagonista la prof.ssa Mirella Napodano (già Dirigente Scolastica ed esperta di pratiche di filosofia dialogica). Nel suo intervento “Filosofia femminile singolare”, attraverso il pensiero di Hannah Arendt, esplorerà il passaggio necessario verso una nuova soggettività, dove la donna non è più vittima ma protagonista attiva di relazioni fondate sulla reciprocità.

A introdurre l’incontro ci sarà la vicepresidente dell’associazione #nessunotocchieva, la prof.ssa Chiara Frusciante. Modererà prof.ssa Lorella Meola, docente di Filosofia presso l’Università degli Studi di Salerno.

L’iniziativa, a ingresso libero, si concluderà con un momento conviviale offerto dall’associazione, per favorire il dialogo e la costruzione di una comunità più consapevole.