Moscati, è Carlo Iannace il nuovo primario della Breast Unit

Carlo Iannace vince il concorso interno e diventa il nuovo primario della Breast Unit dell’ospedale Moscati di Avellino. Al senologo, da sempre in prima linea nella prevenzione del tumore al seno, è stato conferito l’incarico quinquennale di Dirigente Medico della Struttura Operativa Complessa di Senologia, come lui stesso ha annunciato sui social.

Tanti i post e i commenti di congratulazioni in seguito alla notizia e tanta la gioia delle volontarie e dei volontari delle associazioni che organizzano insieme al dottor Iannace gli ambulatori gratuiti sul territorio regionale, per sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno.

Il prossimo 18 settembre tornerà l’evento della Camminata Rosa, che giunge quest’anno all’Ottava edizione. Il fiume di persone in rosa, che da Mercogliano raggiunge Avellino marciando per la vita, avrà un traguardo in più da festeggiare: “Finalmente primario, il sogno continua”, come lo stesso Iannace ha annunciato, commosso, il nuovo incarico.