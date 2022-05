VIDEO/ Malattie cardiovascolari su over 65: parte da Montoro lo studio Prevasc

Malattie cardiovascolari su over 65: parte da Montoro lo studio Prevasc. Circa 2mila gli italiani di età superiore a 65 anni che saranno esaminati mediante visita cardiologica, elettrocardiogramma ed ecocardiografia.

La prima tappa dello studio, battezzata “Il Cuore di Montoro”, è in corso al Forum dei Giovani della frazione di Misciano grazie all’impegno degli specialisti cardiologi della Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino che prestano collaborazione a SICGe e Italian Alliance for Cardiovascular Rehabilitation and Prevention – ITACARE-P, promotori dello studio PREVASC, con il sostegno di Edwards Lifescience Italia, General Electric Healthcare e Mortara.