Moscati, due decessi per Covid: una 76enne di Napoli e una 92enne di Pietrastornina

Nell’area Covid dell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda Moscati sono decedute due pazienti: una 76enne di Napoli, ricoverata dal 27 agosto e deceduta ieri sera, e una paziente di 92 anni di Pietrastornina (Av), ricoverata dal 14 agosto e deceduta questa mattina.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 15 pazienti: 8 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 2 in Geriatria, 1 in Cardiologia, 1 in Neurochirurgia, 1 in Unità Coronarica, 1 in Ematologia e 1 in Ginecologia.