VIDEO/ “Il Pd in Campania non esiste, ben 4 province corrono solo per fare eleggere il figlio di De Luca”

“Il Pd in Campania non esiste, ben 4 province corrono solo per fare eleggere il figlio di De Luca”. E’ un Michele Gubitosa senza giri di parole quello di questi primi giorni di campagna elettorale. Ospite di Mattina Estate su Rainews, il deputato uscente eletto nel 2018 nel collegio di Avellino è un fiume in piena: “Mi metto nei panni di un elettore del PD – tuona -, i loro leader hanno cercato a tutti i costi di portare al loro interno personaggi di Centrodestra come Brunetta, Gelmini e Carfagna generando solo una gran confusione.”

Non tarda l’analisi in Campania, in cui Gubitosa fa un quadro della situazione : “Ben 4 province corrono solo per far eleggere il figlio di De Luca – affonda -. Hanno fatto fuori esponenti politici di valore (come Livio Petitto di Avellino e Federico Conte, solo per citarne alcuni, ndr) per far eleggere il figlio del Governatore. Il Pd in Campania ormai non esiste più, esiste solo De Luca che ha devastato la sanità”, rincara.

Le parole del Vicepresidente M5S sembrano chiudere del tutto la porta a qualsiasi collaborazione del Movimento guidato da Giuseppe Conte con il Partito Democratico di Enrico Letta. E il livello dello scontro è ormai diventato altissimo.