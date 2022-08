Gianmarco e Fabiola hanno detto “sì”: auguri alla splendida coppia

Belli come il sole, felici e sorridenti per il giorno più importante della loro vita. Un sogno che si avvera per Gianmarco Gambale e Fabiola Marano che oggi hanno pronunciato il fatidico “sì” che gli ha consentito di unirsi in matrimonio.

Un’emozione unica anche grazie alla location scelta dalla coppia: la cripta del Duomo di Avellino, in pieno centro storico, che ha aggiunto maggiore fascino ad una cerimonia impeccabile. Dopo il rito religioso, grande festa in un ristorante di Mirabella Eclano.

Ai novelli sposi, giungano gli auguri di un futuro radioso da parte dei genitori, dei parenti e degli amici tutti, oltre a quelli della nostra redazione.