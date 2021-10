Irpinia in lutto per la morte di Pasquale, nonno di Ignazio Abate

Cervinara in lutto per la morte di Pasquale Iuliano, considerato un riferimento per la comunità caudina, per il grande impegno profuso nell’attività sociale. Iuliano, attivo nella vita cittadina, spiccava per la grande generosità e la volontà di aiutare chi era più in difficoltà.

Commerciante in pensione, grande appassionato di sport, seguiva ovunque il genero Beniamino Abate e poi il nipote Ignazio, terzino del Milan con presenze anche nella nazionale azzurra. Il calciatore, ogni volta che poteva, tornava in Irpinia a salutare il nonno con il quale aveva un profondo legame.