Morte Domenico, il sindaco Pacia: “Preghiamo per moglie e figlio, non sono in pericolo di vita”

Si riporta la nota del sindaco di Moschiano, Sergio Pacia:

“La morte di Domenico, conosciuto da tutti come Mimmo, ha profondamente colpito la nostra comunità. Si rimane attoniti e senza parole davanti a una tale tragedia. Mimmo era un uomo buono, gentile e sempre disponibile, dedito al lavoro e alla famiglia. L’unica cosa che possiamo fare in questo momento è stringerci attorno ai suoi familiari e sperare che possano trovare un minimo conforto dall’affetto della tanta gente che lo conosceva. Mi tengo costantemente in contatto con i colleghi medici sia del Moscati di Avellino che del Santobono di Napoli, dove risultano ricoverati rispettivamente la moglie e il figlio di Domenico. Fortunatamente, non sono in pericolo di vita: le condizioni di salute sono per entrambi definite stazionarie. Ho contattato telefonicamente anche i genitori di Maria, la giovane concittadina che guidava l’altra auto coinvolta nell’incidente, che si trova ricoverata all’Ospedale del Mare di Napoli. Non è in pericolo di vita: le sue condizioni però sono serie, avendo riportato in particolare fratture gravi agli arti inferiori”.

Il primo cittadino di Moschiano conclude: “Siamo tutti increduli e sgomenti, l’intera comunità si è chiusa in un silenzio che la dice lunga sullo stato d’animo dei residenti. Queste tragedie non dovrebbero mai accadere”.