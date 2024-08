A Carife festeggiati i 104 anni di Rosolina Santoro

Momenti di grande emozione hanno contraddistinto la consegna dell’attestato di longevità da parte del sindaco di Carife Antonio Manzi alla signora Rosolina Santoro per il compimento della veneranda età di 104 anni. Il sindaco, accompagnato da tutti i rappresentanti dell’amministrazione comunale, ha portato gli auguri di tutta la comunità alla signora Rosolina, omaggiandola di una targa commemorativa.

«La signora Rosolina è la testimonianza di come Carife sia un paese di persone longeve. Un motivo di orgoglio per la nostra comunità. Esempi e custodi di una memoria storica che spetta a noi recuperare per riscattare tracce preziose del nostro passato». Dopo la consegna del riconoscimento, Rosolina Santoro è stata festeggiata tra l’affetto dei propri cari e quello dei tanti amici e conoscenti.