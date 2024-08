Montella, oltre 6 milioni per il rifacimento della rete fognaria

“E’ di queste ore la bella notizia che nell’ambito dei fondi di coesione, sbloccati dal Governo a favore della Regione Campania, vi è il finanziamento di € 6.451.000 a favore del comune di Montella, per il rifacimento della rete fognaria. Un’opera strategica che consentirà di risolvere ataviche criticità, con la necessaria separazione delle acque bianche da quelle nere, a tutto vantaggio della funzionalità del nuovo depuratore di Stratola . Un progetto del quale avevo avuto modo di parlare in passato e da ultimo anche in campagna elettorale, spiegandone la genesi e la straordinaria utilità. Un progetto candidato e ora finanziato, frutto di un lungimirante lavoro svolto , non soltanto su di un piano squisitamente tecnico , da questa amministrazione”.

Lo scrive sui social il sindaco di Montella e Presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane.