Morte Berlusconi, il cordoglio in Irpinia. Gubitosa: “Divisivo ma innovatore”

Il decesso di Berlusconi provoca reazioni anche in Irpinia.

Michele Gubitosa, Vicepresidente del Movimento 5 Stelle, afferma: “Al di là delle diverse idee politiche, che hanno contribuito a polarizzare il dibattito pubblico e lo hanno reso un personaggio divisivo, non si può negare che Silvio Berlusconi, da imprenditore e da politico, è stato un coraggioso innovatore. Con lui se ne va un pezzo della storia italiana più recente. In un momento di profondo dolore come questo, voglio rivolgere il mio sincero e sentito cordoglio alla sua famiglia”.