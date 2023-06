Era stato investito da un Suv: morto 40enne di Vallesaccarda

Diagnosticato il decesso cerebrale. Non ce l’ha fatta Rocco Pizzulo, il quarantenne residente a Carpi, coinvolto giovedì mattina in un violento scontro tra il suo scooter Sym 500 e un suv Rav4 Toyota (poi finito contro un autocarro), avvenuto in via Fermi, nella zona industriale di Bagnolo.

Pizzulo, originario di Vallesaccarda, viveva da tempo in Emilia, a Carpi. Lavorava come responsabile di magazzino alla Cgm Spa Divisione Medicale Meta, nella zona industriale di Mancasale, a Reggio. E forse era proprio lì che era diretto, in sella al suo scooter, quando si è verificato l’incidente, in via Fermi, poco prima delle 8 di giovedì mattina.

Aveva grande esperienza in gestione di magazzino e logistica. Lascia la moglie e due figli giovanissimi.