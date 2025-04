Morosità pregresse, il Comune tende la mano agli inquilini

Il Comune di Avellino tende la mano agli inquilini degli alloggi popolari in difficoltà nel pagamento delle morosità pregresse accumulate sui canoni di locazione. L’ente di Piazza del Popolo ha ottenuto, infatti, ben 174.481 euro per il finanziamento delle 57 domande ritenute idonee ed ammissibili sull’Avviso regionale per l’Assegnazione del contributo a sostegno del pagamento della morosità pregressa degli assegnatari ERP.

Il contributo di solidarietà è finalizzato a reinserire in un percorso di legittimità gli assegnatari che, seppur temporaneamente, si sono trovati in difficoltà nel rispettare gli obblighi di pagamento dei canoni di locazioni, ma che sono disponibili a formalizzare piani di rateizzo con gli Enti gestori per rientrare dalla morosità. Il Comune di Avellino, a seguito di richiesta, è risultato, tra i principali beneficiari del riparto delle risorse.

Si tratta di una forma di sostegno economico particolarmente importante per gli inquilini in difficoltà. Potrà variare da un minimo di 1.000 ad un massimo di 5.000 euro, e potrà coprire fino all’80% della morosità calcolata alla data di pubblicazione dell’Avviso da parte degli Enti proprietari.

Le istanze sono state valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione ed ovviamente sulla base della sussistenza di tutti i requisiti, tra cui un indicatore Isee non superiore ai 9.000 euro annui. Una misura, insomma, pensata principalmente per le fasce economicamente meno abbienti.

Con la definizione della graduatoria degli aventi diritto, il Comune potrà ora avviare l’iter per contattare i beneficiari e favorire concretamente il pagamento del dovuto.

«Il diritto alla casa per noi è sacro. Il finanziamento ottenuto – dichiara il Sindaco di Avellino, Laura Nargi – ci consentirà di venire concretamente incontro ai tanti inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che vorrebbero regolarizzare la propria posizione ma versano in difficoltà economica. Credevamo molto nell’efficacia di questa misura ed il nostro Comune – sottolinea la fascia tricolore – risulta tra quelli che hanno ottenuto in proporzione le risorse più ingenti, anche rispetto ad altri comuni capoluogo della Campania. Significa che abbiamo lavorato bene e che i nostri concittadini potranno beneficiare di uno sgravio notevole per rimettersi in carreggiata».

«Il nostro obiettivo – aggiunge la vice sindaco Marianna Mazza – è andare incontro alle difficoltà degli assegnatari che non riescono ad essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione, dando loro la possibilità di sanare lo stato di morosità evitando la decadenza. Garantire i bisogni fondamentali dell’individuo, avendo particolare riguardo per gli ultimi: è questa la priorità dell’Amministrazione. Per questo – conclude Mazza – voglio sottolineare l’importante lavoro svolto dai nostri uffici, anche per favorire la conoscenza della misura e la presentazione delle numerose istanze che ci sono pervenute e ci hanno consentito di ottenere un ingente finanziamento». – conclude –