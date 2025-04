Nasce il Comitato per il Sì al Referendum Cittadinanza ad Avellino

Associazioni, comitati e partiti del territorio annunciano la costituzione del Comitato per il Sì al Referendum Cittadinanza ad Avellino. Questo comitato nasce con l’obiettivo di sostenere la proposta referendaria che mira a ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza legale in Italia richiesti per poter avanzare la domanda di cittadinanza italiana. Questo referendum rappresenta una sfida storica per il nostro Paese. È l’occasione per garantire a tantissime persone che da anni vivono, lavorano, studiano e contribuiscono alla nostra società, pieni diritti e piena dignità. Recuperare diritti è oggi un gesto necessario e collettivo, che interpella tutte e tutti. La presentazione ufficiale del comitato avverrà mercoledì 9 aprile alle ore 15:30 presso la sede dello SPI CGIL di Avellino, situata in Viale Italia, 40. Durante la conferenza stampa, verranno illustrati gli obiettivi del comitato e le iniziative previste per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di votare Sì al referendum, previsto per l’8 e 9 giugno 2025.

Il comitato invita tutti coloro che desiderano partecipare attivamente, organizzare eventi, diffondere materiali informativi o contribuire in qualsiasi altro modo, a contattarci all’indirizzo email: referendumcittadinanzaavellino@gmail.com.

Per ulteriori informazioni sul referendum e sulle modalità di partecipazione, è possibile visitare il sito ufficiale: https://referendumcittadinanza.it/.