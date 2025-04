Fesik Campania: il Maestro Gaita di Manocalzati riconfermato Presidente

Sabato 5 aprile, presso la sala congressi dell’Hotel Malaga ad Atripalda, si è svolta l’assemblea elettiva del Comitato Regionale Campania FESIK (Federazione Educativa Sportiva Italiana Karate), che ha visto la rielezione del Maestro Raffaele Gaita dell’Asd Raion di Manocalzati alla carica di Presidente.

La riconferma di questo incarico importante è segno dell’impegno e del buon lavoro svolto finora insieme a tutto il Consiglio Regionale nell’organizzazione e nella gestione delle attività regionali federali.

Il nuovo Consiglio che resterà in carica per i prossimi quattro anni, fino al termine del quadriennio olimpico previsto per la fine del 2028, è composto da:

Raffaele Gaita, Presidente;

Vincenzo Russo, Vice-Presidente;

Giuseppe De Lucia, Consigliere;

Giuseppe Vecchione Giuseppe, Consigliere;

Gerardo De Marco Gerardo, Consigliere.