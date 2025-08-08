Torre Le Nocelle in festa per San Ciriaco

Oggi, 8 agosto, la comunità di Torre Le Nocelle ha reso omaggio al suo patrono, San Ciriaco, con una giornata densa di emozioni, spiritualità e tradizioni popolari. Una folla di pellegrini e devoti giunti da ogni angolo della provincia, e non solo, ha partecipato con fervore a una delle ricorrenze più sentite.

Al centro della celebrazione, la solenne processione di San Ciriaco, con la statua del Santo portata a spalla lungo un percorso suggestivo che ha attraversato le vie del centro storico. Un rito che si è svolto a mezzogiorno, in un’atmosfera carica di spiritualità e commozione, accompagnato da canti e preghiere. La processione imponente ha segnato un legame profondo tra il popolo e il suo patrono.

La mattinata si era aperta con l’arrivo del concerto bandistico della città di Noci, che ha animato le prime ore della giornata. Alle ore 10:00, la tradizionale sfilata dei carri.

A fine processione, spazio all’emozione con i fuochi pirotecnici, che hanno illuminato il cielo in un tripudio di suoni e colori, segnando la gioia della comunità per il suo Santo Patrono.

La giornata si conclude in grande stile: questa sera, alle 21:30, è in programma il concerto bandistico della città di Noci, e a mezzanotte l’attesissimo spettacolo dei fuochi pirotecnici, che regaleranno un finale mozzafiato a una festa che continua a vivere nel cuore della gente.

Un evento che, tra fede e musica, dimostra ancora una volta come la devozione popolare possa trasformarsi in un grande evento di comunità. Una festa senza tempo, che ogni anno rinnova il suo significato e rafforza l’identità culturale di Torre Le Nocelle.