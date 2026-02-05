Monza-Avellino, il club irpino comunica il percorso per i tifosi ospiti

Laura Perrone
In vista del match della 23ª giornata della Serie BKT 2025/2026, l’U.S. Avellino 1912 ha diffuso le indicazioni di viabilità rivolte ai sostenitori biancoverdi in trasferta domenica 8 febbraio 2026. Secondo quanto comunicato dal club, i tifosi diretti all’U-Power Stadium per la partita Monza-Avellino dovranno attenersi al seguente itinerario:

uscita autostradale consigliata: Agrate Brianza;                                                              proseguire verso Concorezzo e poi in direzione Monza;
raggiungere lo stadio, situato in via Tognini, con accesso al settore ospiti da viale Stucchi.

Le indicazioni sono state fornite per garantire un afflusso ordinato e agevole al settore riservato ai tifosi irpini.