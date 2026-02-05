Monza-Avellino, il club irpino comunica il percorso per i tifosi ospiti

In vista del match della 23ª giornata della Serie BKT 2025/2026, l’U.S. Avellino 1912 ha diffuso le indicazioni di viabilità rivolte ai sostenitori biancoverdi in trasferta domenica 8 febbraio 2026. Secondo quanto comunicato dal club, i tifosi diretti all’U-Power Stadium per la partita Monza-Avellino dovranno attenersi al seguente itinerario:
– uscita autostradale consigliata: Agrate Brianza; – proseguire verso Concorezzo e poi in direzione Monza;
– raggiungere lo stadio, situato in via Tognini, con accesso al settore ospiti da viale Stucchi.
Le indicazioni sono state fornite per garantire un afflusso ordinato e agevole al settore riservato ai tifosi irpini.