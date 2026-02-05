Avellino Cultura in Città, prenotazione online per gli spettacoli gratuiti

L’Amministrazione Comunale di Avellino, nella giornata odierna, ha introdotto nuove modalità di accesso agli spettacoli ospitati nelle strutture comunali nell’ambito della rassegna di eventi “Avellino Cultura in città”, al fine di garantire una migliore organizzazione nonché un’ordinata fruizione degli eventi.
Gli spettacoli restano gratuiti tuttavia sarà necessario effettuare una prenotazione online su www.eventbrite.it tramite link dedicati, pubblicati di volta in volta in prossimità di ogni evento, fino a esaurimento posti.
La prenotazione garantirà il posto fino all’orario di inizio dello spettacolo; dopo tale orario, i posti non occupati saranno assegnati al pubblico in attesa all’esterno.
Il prossimo evento, “Elsa e il Castello di ghiaccio”, in programma presso il Teatro Eliseo venerdì 6 febbraio alle ore 20:00 è prenotabile al seguente link:
https://avellino-elsailmusical.eventbrite.com
Il link è disponibile anche sul sito istituzionale del Comune di Avellino, nella sezione “Eventi” o “Focus Eventi”, selezionando la locandina dello spettacolo e scorrendo fino alla voce “Links”.
In attesa la pubblicazione, prevista nelle prossime ore, dei link per prenotare i seguenti spettacoli:
- Nicki Nicolai & Stefano Di Battista – “Mille Bolle Blue” Sabato 7 febbraio 2026 – ore 21:00;
- Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello – “Il Cielo è Pieno di Stelle” Domenica 8 febbraio 2026 – ore 18:00