Solofra, un’ambulanza al Landolfi grazie alle donazioni durante l’emergenza Covid

SOLOFRA- Un’autoambulanza attrezzata, moderna e pienamente operativa a disposizione del plesso Landolfi di Solofra, per rafforzare i servizi sanitari dedicati alla comunità solofrana e il collegamento con la Città ospedaliera di Avellino.

Il mezzo di soccorso arriva grazie alla solidarietà concreta dei cittadini di Solofra, che durante il periodo dell’emergenza Covid hanno contribuito, attraverso una raccolta fondi, all’acquisto del mezzo, completo di tutte le dotazioni necessarie, comprese le apparecchiature per la rianimazione..La donazione è stata ufficializzata nel corso della manifestazione che si è svolta oggi nella frazione di Sant’Agata, preceduta dalla benedizione del veicolo da parte del parroco 𝗱𝗼𝗻 𝗩𝗶𝗿𝗴𝗶𝗹𝗶𝗼 𝗗’𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼, alla presenza delle istituzioni locali, del sindaco 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮 𝗠𝗼𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶 e del Direttore Generale dell’Azienda Moscati, 𝗚𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗼 𝗣𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼, affiancato dal Direttore Sanitario, 𝗔𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗱𝗲 𝗧𝗼𝗿𝘁𝗼𝗿𝗮. Nel suo intervento, il manager ha voluto esprimere un sentito ringraziamento alla comunità solofrana: «𝘘𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘢𝘮𝘣𝘶𝘭𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘳𝘢𝘤𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘪 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘷𝘪𝘴𝘢 𝘦 𝘥𝘪 𝘧𝘪𝘥𝘶𝘤𝘪𝘢 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘪𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪. È 𝘪𝘭 𝘴𝘦𝘨𝘯𝘰 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘭𝘦𝘨𝘢𝘮𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘵𝘦 𝘵𝘳𝘢 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢̀ 𝘴𝘰𝘭𝘰𝘧𝘳𝘢𝘯𝘢 𝘦 𝘪𝘭 𝘴𝘶𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘪𝘰 𝘰𝘴𝘱𝘦𝘥𝘢𝘭𝘪𝘦𝘳𝘰, 𝘤𝘩𝘦 𝘧𝘢 𝘱𝘪𝘦𝘯𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘈𝘻𝘪𝘦𝘯𝘥𝘢. 𝘜𝘯 𝘭𝘦𝘨𝘢𝘮𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘳𝘢𝘧𝘧𝘰𝘳𝘻𝘢 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘢𝘱𝘦𝘷𝘰𝘭𝘦𝘻𝘻𝘢 𝘥𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘯𝘦𝘳𝘦 𝘢 𝘶𝘯’𝘶𝘯𝘪𝘤𝘢 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘵𝘢̀ 𝘴𝘢𝘯𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪𝘢, 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘨𝘳𝘢𝘵𝘢 𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘦, 𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘰𝘨𝘨𝘪 𝘴𝘪 𝘵𝘳𝘢𝘥𝘶𝘤𝘦 𝘪𝘯 𝘮𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰𝘳𝘦 𝘤𝘢𝘱𝘢𝘤𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘵𝘢, 𝘮𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰𝘳𝘦 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘯𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘢𝘪 𝘣𝘪𝘴𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘮𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰𝘳𝘦 𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘦𝘻𝘻𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘪𝘵𝘰𝘳𝘪𝘰».

Il veicolo sarà destinato in via prioritaria ai servizi sanitari a supporto del comune di Solofra e delle aree limitrofe, diventando un segno concreto di collaborazione tra comunità, istituzioni e sanità pubblica.