Montoro, vandalizzata la panchina blu della consapevolezza sull’autismo

MONTORO- Molto probabilmente non conoscevano neppure il valore di quella panchina blu che hanno deciso di vandalizzare,perche’pensare che ci sia consapevolezza nel distruggere un simbolo di inclusione rende la cosa molto piu’triste. Non sapevano che stavano distruggendo una panchina che testimoniava la consapevolezza contro l’autismo. Una battaglia di tante famiglie al fianco dei loro ragazzi speciali. Eppure, come documentato dalle immagini di Inveritasnews, nella frazione Torchiati di Montoro la panchina blu e’ stata vandalizzata. Un pugno nello stomaco. Una condanna unanime per il gesto. La speranza e’ che chi lo ha compiuto davvero non fosse consapevole neppure di cosa si trattasse, nel caso contrario infatti sarebbe un’azione ancora più grave. Brutte immagini, che nelle prossime ore il Comune di Montoro sicuramente farà diventare un pessimo ricordo, aggiustando quella panchina che e’ il simbolo della battaglia di tutti. Anche perche’ la consapevolezza vuol dire condivisione e inclusione, esatto opposto di quello che ha compiuto chi ha danneggiato la panchina.