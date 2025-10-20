Tumore al seno, buona la prima per il tandem Petrastrumilia e Lilt sulla prevenzione

PIETRASTORNINA- Sono state tante le visite senologiche effettuate domenica a Pietrastornina per la prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa promossa dal circolo socio culturale PetraStrumilia e dalla Lilt di Avellino con il patrocinio della Comunità Montana Partenio-Vallo Lauro e del Comune di Pietrastornina ha registrato un tale successo di partecipazione che i posti disponibili sono andati esauriti in poco tempo. I numeri certificano l’ottima riuscita della giornata, a dimostrazione di quanto la prevenzione del tumore al seno sia un tema molto sentito dalle donne. Non è mai troppo presto per partecipare a iniziative di prevenzione e tutela della salute: per questo saranno proposti altri screening sanitari sul territorio. Ogni visita gratuita puo’ rappresentare l’inizio di un percorso di consapevolezza. Spesso il primo contatto con un medico specializzato è cio’ che spinge le donne a seguire controlli piu’ approfonditi e a modificare il proprio stile di vita. La prevenzione non è mai un gesto isolato ma anche un momento di educazione sanitaria sulle pratiche da adottare per una migliore qualità della salute. Nei locali della Comunità Montana di Pietrastornina tante donne hanno deciso di esserci e grazie alle prevenzione molte donne hanno deciso di prendersi cura di sé. Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori che proporranno altri screening sanitari sul territorio a dimostrazione di quanto di utili e di concreto possano realtà associative come Petrastrumilia sui propri territori.