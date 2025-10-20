A breve i lavori di riqualificazione del Cimitero di Grottaminarda

È stato avviato l’iter procedurale per la rifunzionalizzazione del Civico Cimitero di Grottaminarda. L’Amministrazione comunale informa i cittadini che in questa prima fase saranno avviati i lavori di sistemazione della copertura nella parte laterale, per poi procedere alla riqualificazione delle altre aree che necessitano di intervento.
«Grazie all’individuazione di alcune economie finanziarie è stato possibile programmare i primi interventi sul nostro Cimitero – spiega l’Assessore Delegato al Cimitero, Franca Iacoviello – a questi seguiranno interventi di riqualificazione delle strutture esistenti sui quali l’Amministrazione comunale sta lavorando, di concerto con gli Uffici, per la realizzazione progettuale. Il tutto nell’ottica di una migliore funzionalità, nel rispetto di un luogo a noi tutti particolarmente caro».