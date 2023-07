A Montoro una cena in bianco con un importante sì: quello di Veronica a Michela

A Montoro una cena in bianco con un importante sì. Durante l’evento, Michela ha chiesto a Veronica se volesse passare con lei il resto della sua vita, ha voluto farlo lì, in presenza di oltre 1000 persone, organizzando una coreografica sorpresa, fatta di musica e rose rosse, tra la gioia e la commozione degli amici di sempre.

E Veronica? Ha detto “SI!” dando il via ad un vortice di abbracci e auguri per il loro amore.

L’edizione 2023 di Cena in Bianco è stata un successo, sold out e tanto divertimento per l’evento più magico dell’estate.