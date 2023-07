VIDEO-FOTO/ Avellino scopre un nuovo eroe: il Sottotenente della Finanza Attilio Corrubia

Nella mattinata odierna, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Michele Carbone, del Comandante Regionale Campania, Generale di Divisione Giancarlo Trotta, e del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Paola Spena, si è svolta la cerimonia di intitolazione della caserma della Guardia di Finanza di Avellino, sede del Comando Provinciale, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo.

L’immobile, quale segno della continuità ideale che lega il passato e il presente delle Fiamme Gialle, è stato intitolato alla memoria del Sottotenente Regia Guardia di Finanza Attilio Corrubia, nato ad Avellino nel 1918 e deceduto in Grecia nel corso della Seconda Guerra Mondiale, insignito, nel 1957, della Medaglia d’Oro al Valor Militare per gli atti eroici di cui si rese autore nel Peloponneso, nel periodo settembre 1943 – gennaio 1944. All’evento sono intervenuti il Sindaco di Avellino, il Questore di Avellino, Autorità civili, militari e religiose locali nonchè una rappresentanza delle Fiamme Gialle della Provincia irpina in servizio e in congedo. Presente alla cerimonia anche il Segretario del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valore Militare d’Italia, Tenente Colonnello M.O.V.M. Gianfranco PAGLIA.

A fare gli onori di casa il Comandante Provinciale, Colonnello Salvatore Minale, che nel suo discorso introduttivo, oltre a rivolgere parole di ringraziamento a coloro che hanno voluto onorare la solennità della cerimonia con la loro presenza o con messaggi di vicinanza e apprezzamento per le Fiamme Gialle irpine, ha sottolineato il coraggio, l’eroismo e lo spirito di sacrificio del Sottotenente Corrubia che ha dato la propria vita per la nostra nazione. La biografia di quest’ultimo è stata poi tratteggiata dal Dott. Gerardo SEVERINO, Colonnello (in Ausiliaria) della Guardia di Finanza, Storico Militare, autore di un libro dedicato al giovane eroe.

L’evento ha avuto il suo culmine nello svelamento della targa commemorativa di intitolazione al medagliato Sottotenente Regia Guardia di Finanza Attilio Corrubia da parte dei nipoti, Franchi Liliana e Nicola, provenienti rispettivamente da Carpi (MO) e Teramo, ai quali il Generale di Corpo d’Armata Michele Carbone ha consegnato una pergamena riportante la determinazione della denominazione della caserma e con la solenne benedizione officiata dal Cappellano Militare Don Ignazio Iacone.

La cerimonia si è poi conclusa con le parole di ringraziamento della nipote Liliana Franchi e con la coinvolgente esecuzione della Preghiera del Finanziere, dell’Inno nazionale e di alcuni brani musicali da parte del mezzosoprano Flavia Fioretti accompagnata, alla tastiera, da Lorenzo Savarese, del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino.