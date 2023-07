Le frecce nere dell’atletica sbarcano ad Avellino. Nel pomeriggio, al Campo Coni – dalle 16 in poi – va in scena il 36° meeting di atletica leggera organizzato Giuseppe Saviano, appuntamento ormai fisso ed irrinunciabile che, ogni anno, si tiene all’interno della manifestazione “Sport Days”.

Ma l’allerta meteo dello scorso 14 giugno ha indotto gli organizzatori, giustamente, a rinviare la manifestazione. Oggi è una bella giornata ma non fa troppo caldo, quindi è il clima giusto per vedere all’opera circa 200 atleti, molti dei quali provenienti dall’Africa. Grande attenzione, in particolare, sulle discipline dei 200 metri, 400 metri, specialità in cui Ojeli Ifeanyi Emmanuel arriva con un tempo di 45 secondi e rotti e gareggerà anche sui 200.

I 5000 vedono la presenza di corridori che chiudono poco sopra i 13 minuti. Pomeriggio di stelle, dunque, al Campo Coni di Avellino.